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15:27, 21 декабря 2022Россия

Шойгу признал неполную готовность системы во время частичной мобилизации

Шойгу заявил, что Минобороны столкнулось с трудностями в начале частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Система частичной мобилизации оказалась не полностью готова. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По словам главы оборонного ведомства, министерство столкнулось с определенными трудностями в начале мероприятий, проводимых в рамках частичной мобилизации.

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Ранее Шойгу сообщил о недостатках в работе военкоматов при мобилизации, которые, по его мнению, наблюдались на начальном этапе мобилизации. Он подчеркнул, что ведомство приняло экстренные меры по улучшению организации работы комиссариатов.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. О завершении мобилизационных мероприятий 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

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Никита Абрамов
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