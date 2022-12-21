Шойгу признал неполную готовность системы во время частичной мобилизации

Шойгу заявил, что Минобороны столкнулось с трудностями в начале частичной мобилизации

Система частичной мобилизации оказалась не полностью готова. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По словам главы оборонного ведомства, министерство столкнулось с определенными трудностями в начале мероприятий, проводимых в рамках частичной мобилизации.

Ранее Шойгу сообщил о недостатках в работе военкоматов при мобилизации, которые, по его мнению, наблюдались на начальном этапе мобилизации. Он подчеркнул, что ведомство приняло экстренные меры по улучшению организации работы комиссариатов.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. О завершении мобилизационных мероприятий 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.