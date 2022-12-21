Шойгу признал неполную готовность системы во время частичной мобилизации
Система частичной мобилизации оказалась не полностью готова. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.
По словам главы оборонного ведомства, министерство столкнулось с определенными трудностями в начале мероприятий, проводимых в рамках частичной мобилизации.
Ранее Шойгу сообщил о недостатках в работе военкоматов при мобилизации, которые, по его мнению, наблюдались на начальном этапе мобилизации. Он подчеркнул, что ведомство приняло экстренные меры по улучшению организации работы комиссариатов.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. О завершении мобилизационных мероприятий 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.