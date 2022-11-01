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13:25, 1 ноября 2022Россия

Шойгу сообщил о недостатках в работе военкоматов при мобилизации

Шойгу заявил, что в начале частичной мобилизации в работе военкоматов были недостатки
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В начале мероприятий по частичной мобилизации в работе военкоматов наблюдались недостатки. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«На начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов. Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы», — сказал министр.

По словам Шойгу, принятые меры принесли результаты, в результате чего всем регионам удалось отправить в воинские части установленное количество мобилизованных.

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О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призываны 300 тысяч человек.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».

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Никита Абрамов
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