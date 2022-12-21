США допустили снижение потолка цен на российскую нефть

Минфин США допустил снижение потолка цен на российскую нефть

США планируют обсудить дополнительное снижение ценового потолка на российскую нефть с партнерами и союзниками, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в интервью Reuters.

Он отметил, что доходы России от продажи сырья стали снижаться, но темпы нефтедобычи остались прежними. Поэтому Адейемо допустил, что страны, поддержавшие инициативу по введению потолка, будут обсуждать ужесточение мер. Он добавил, что США продолжат оказывать экономическое давление на Россию.

5 декабря США опубликовали постановление о потолке цен на нефть из России. Он был установлен на уровне 60 долларов за баррель. В ноябре, еще до введения ограничений, Россия увеличила экспорт сырья, однако ее доходы от продажи начали падать. Отечественные нефтяные компании получили 15,8 миллиарда долларов, что на 700 миллионов меньше, чем в октябре.

Позже стало известно, что экспорт нефти из России за две с половиной недели декабря снизился более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем.