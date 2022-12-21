Менеджер Александра Емельяненко оценил вероятность проведения боя с Джигурдой

Менеджер Александра Емельяненко заявил, что бой с Джигурдой мог бы стать хорошим шоу

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко оценил вероятность проведения боя его подопечного с актером Никитой Джигурдой. Его слова приводит Metaratings.

Бурчак заявил, что подобный выставочный поединок мог бы стать хорошим шоу, который бы помог актеру и бойцу заработать.

«Никто не собирается избивать Никиту, но и драться с ним никто не планировал. Хотя именно в формате выставочного — почему нет», — посчитал он.

В сентябре 2021 года Джигурда заявил, что подерется с Александром Емельяненко после полугода тренировок и набора веса. Он подчеркнул, что готов на подобный поединок ради развлечения зрителей.

Джигурда провел три поединка под эгидой промоушена «Наше дело». Схватки проходят по особым правилам: бойцы дерутся в клетке в перчатках для смешанных единоборств, но по правилам бокса. В первом поединке Джигурда отправил в нокаут депутата Виталия Милонова. Затем последовала победа над журналистом и телеведущим Отаром Кушанашвили. Прервать победную серию актера смог блогер Александр Шпак.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.