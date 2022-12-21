В МИД оценили решение ЕС о невыдаче шенгенских виз жителям новых регионов России

Захарова: невыдача ЕС виз жителям новых регионов России нарушает декларацию прав человека

Невыдача Евросоюзом (ЕС) шенгенских виз жителям новых регионов России нарушает положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. Решение ЕС оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что Москва со своей стороны продолжит использовать все возможности для защиты интересов россиян. «Реализуя политику визовой дискриминации, страны-члены Европейского союза нарушают положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года», — пояснила пресс-секретарь.

Более того, Захарова подчеркнула, что такими действиями входящие в Евросоюз государства «игнорируют свои политические обязательства по обеспечению свободы передвижения в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года».

Официальный представитель МИД также заявила, что подобная политика Брюсселя является вмешательством во внутренние дела Москвы и лишний раз демонстрирует истинные враждебные намерения ЕС в отношении России и ее граждан. «Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах», — добавила она.

Ранее в ноябре Европейский парламент проголосовал за запрет на оформление шенгенских виз россиянам по паспортам РФ, полученным в ряде новых регионов страны, а также в Абхазии и Южной Осетии.