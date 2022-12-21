В Грузии ответили на призывы отпустить Саакашвили лечиться за границу

Депутат Карумидзе назвал призыв отпустить Саакашвили лечиться примером действия пропаганды

Первый заместитель главы парламентского комитета Грузии по внешним связям Леван Карумидзе ответил на призыв президента Молдавии Майи Санду разрешить грузинскому экс-президенту Михаилу Саакашвили уехать из страны для лечения. Он назвал это действием пропаганды.

Карумидзе заявил, что позиция Санду является «хрестоматийным примером того, как дезинформация и пропаганда проникает на самые высокие уровни госучреждений». Он посоветовал главам государства лучше разбираться в ситуации.

Грузинский депутат отметил, что если бы у всех заключенных в Грузии были такие же условия, как сейчас у Саакашвили, «многие постсоветские олигархи с радостью отбывали бы здесь свои сроки».

Ранее Санду выразила обеспокоенность состоянием здоровья грузинского экс-президента на фоне условий его содержания и заявила, что присоединяется к аналогичному призыву со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в больнице Vivamed в Тбилиси. Врачи выявили у него около 10 заболеваний и оценивают его состояние как тяжелое.

Власти Грузии в свою очередь обвиняют Саакашвили в симулировании. Пенитенциарная служба опубликовала видео с экс-президентом, на котором политик курит в больничной палате и ругается с медперсоналом.