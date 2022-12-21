В Грузии ответили на призывы отпустить Саакашвили лечиться за границу
Первый заместитель главы парламентского комитета Грузии по внешним связям Леван Карумидзе ответил на призыв президента Молдавии Майи Санду разрешить грузинскому экс-президенту Михаилу Саакашвили уехать из страны для лечения. Он назвал это действием пропаганды.
Карумидзе заявил, что позиция Санду является «хрестоматийным примером того, как дезинформация и пропаганда проникает на самые высокие уровни госучреждений». Он посоветовал главам государства лучше разбираться в ситуации.
Грузинский депутат отметил, что если бы у всех заключенных в Грузии были такие же условия, как сейчас у Саакашвили, «многие постсоветские олигархи с радостью отбывали бы здесь свои сроки».
Ранее Санду выразила обеспокоенность состоянием здоровья грузинского экс-президента на фоне условий его содержания и заявила, что присоединяется к аналогичному призыву со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в больнице Vivamed в Тбилиси. Врачи выявили у него около 10 заболеваний и оценивают его состояние как тяжелое.
Власти Грузии в свою очередь обвиняют Саакашвили в симулировании. Пенитенциарная служба опубликовала видео с экс-президентом, на котором политик курит в больничной палате и ругается с медперсоналом.