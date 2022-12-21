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14:09, 21 декабря 2022Экономика

Россия и Иран вложат миллиарды в новый торговый коридор на 3000 километров

Bloomberg: Россия и Иран вложат миллиарды долларов в новый торговый коридор на 3000 км

Фото: Shutterstock

Россия и Иран занимаются созданием нового трансконтинентального торгового коридора от востока Европы до Индийского океана протяженностью три тысячи километров, узнал Bloomberg. По оценкам экспертов, страны вложат в этот проект до 25 миллиардов долларов.

На северном конце торгового пути находится Азовское море, омывающее Крымский полуостров, новые российские территории и связанное с устьем реки Дон. Из этой точки речные, морские и железнодорожные транспортные маршруты ведут к иранским портам в Каспийском море. Коридор проходит через территорию Ирана и оканчивается в Индийском океане. 

Новый торговый путь позволит России и Ирану ускорить транспортировку грузов по рекам и железным дорогам, сократив маршрут доставки на тысячи километров. Кроме того, коридор будет изолирован от вмешательства западных стран, и государствам-партнерам удастся наладить устойчивые к санкциям цепочки поставок в быстрорастущие экономики Азии, полагают аналитики.

Десятки российских и иранских судов, в том числе с подсанкционными грузами, уже курсируют по новому маршруту, свидетельствуют данные отслеживания судов, полученные Bloomberg. «Это пример того, как конкуренция между крупными державами быстро меняет торговые сети в мировой экономике, которая, похоже, готова распасться на соперничающие блоки», — отмечают эксперты агентства.

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Западные страны обеспокоены работой России и Ирана над новым маршрутом. «Это та область, за которой мы внимательно следим, как за этим маршрутом, так и за ирано-российскими связями в целом. Мы обеспокоены любыми попытками помочь России избежать санкций», — процитировал Bloomberg слова координатора американской санкционной политики Джеймса О’Брайена после объявления новых санкций в отношении руководителей РЖД

Однако успех замысла союзников зависят от того, согласятся ли азиатские страны быть причастными к нарушению санкций, рассуждают журналисты. «Если какая-либо организация будет причастна к нарушению наших санкций в отношении помощи России или в любой другой сфере, в которой санкциям подвергся Иран, против них тоже введут санкцияи», — заявил специальный представитель США в Иране Роберт Малли.

В 2022 году Россия и Иран развили тесное экономическое партнерство. Товарооборот двух стран в прошлом году составил чуть более четырех миллиардов долларов, а уже в январе-октябре 2022 года объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й. В основном страны торгуют продукцией сельского хозяйства, однако недавно стороны заключили соглашения о поставках в Россию машин, а также деталей и оборудования для гражданских самолетов.

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Софья Ермакова
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