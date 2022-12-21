Венгрия обвинила Украину в дискриминации национальных меньшинств

Премьер Венгрии Орбан: на Украине в 2015 году забрали права у национальных меньшинств

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2015 году на Украине забрали права у национальных меньшинств и постоянно дискриминируют более 100 школ. Его слова приводит РИА Новости.

«До 2015 года в Украине была система, которая создавала порядок и прекрасно удовлетворяла все живущие там меньшинства, в том числе венгерское. Был мир. Никому вреда не причиняли», — отметил он.

Политик добавил, что Венгрия не считает своевременным поднимать эту тему из-за солидарности с украинской стороной. При этом он отметил, что страна не будет способствовать участию Киева «ни в какой международной интеграции и заключать с ней какие-либо существенные двусторонние договоры, пока этот вопрос не будет решен».

Ранее Орбан заявил, что Будапешт никогда не поддерживал санкционную политику ЕС, но никогда не будет накладывать вето на пакеты санкций против России во избежание разрушения европейского единства. Политик отметил, что Венгрия выступает против всех санкций ЕС, потому что «хорошего в санкциях нет».

