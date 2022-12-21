Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 21 декабря 2022Мир

Венгрия обвинила Украину в дискриминации национальных меньшинств

Премьер Венгрии Орбан: на Украине в 2015 году забрали права у национальных меньшинств
СюжетСанкции против России:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2015 году на Украине забрали права у национальных меньшинств и постоянно дискриминируют более 100 школ. Его слова приводит РИА Новости.

«До 2015 года в Украине была система, которая создавала порядок и прекрасно удовлетворяла все живущие там меньшинства, в том числе венгерское. Был мир. Никому вреда не причиняли», — отметил он.

Политик добавил, что Венгрия не считает своевременным поднимать эту тему из-за солидарности с украинской стороной. При этом он отметил, что страна не будет способствовать участию Киева «ни в какой международной интеграции и заключать с ней какие-либо существенные двусторонние договоры, пока этот вопрос не будет решен».

Ранее Орбан заявил, что Будапешт никогда не поддерживал санкционную политику ЕС, но никогда не будет накладывать вето на пакеты санкций против России во избежание разрушения европейского единства. Политик отметил, что Венгрия выступает против всех санкций ЕС, потому что «хорошего в санкциях нет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посла Франции вызвали в российский МИД
Санду призвала власти Грузии отпустить Саакашвили лечиться за границу
Венгрия обвинила Украину в дискриминации национальных меньшинств
Зеленский раскрыл значение своего визита в США
Стало известно о договоренности Месси и руководства ПСЖ о продлении контракта
Зеленский вручил Байдену медаль от украинского командира
Врач назвала причины неразборчивого почерка у медиков
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье
Байден пообещал наращивать военную поддержку Украины
Стало известно о новой возможной должности генсека НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.