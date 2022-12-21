Стали известны подробности возможного ухода Мбаппе из ПСЖ

В ПСЖ готовы рассмотреть предложения о трансфере Килиана Мбаппе летом 2023 года

В «Пари Сен-Жермен» готовы рассмотреть предложения о трансфере нападающего Килиана Мбаппе летом 2023 года. Подробности перехода сообщает в Twitter журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

По информации корреспондента, ПСЖ может отпустить игрока по окончании сезона-2022/2023, если за него предложат подходящую цену. При этом владелец клуба Нассер Аль-Хелайфи отмечает, что нападающий счастлив в парижской команде и на данный момент сосредоточен на победе в Лиге чемпионов. Расставание с Мбаппе в зимнее трансферное окно не рассматривается.

19 декабря стало известно о желании форварда покинуть ПСЖ летом 2023 года. Отмечается, что футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат. Ради этого он согласен на серьезное понижение зарплаты.

12 октября сообщалось, что несколько клубов проявляли интерес к Мбаппе. Директор французской команды Антеро Энрике озвучил им сумму в 400 миллионов евро за переход нападающего.

Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года. Его зарплата в клубе составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.