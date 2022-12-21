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20:03, 21 декабря 2022Спорт

В Аргентине захотели выпустить банкноты с изображением Месси

El Financiero: в Аргентине могут выпустить банкноты с изображением Лионеля Месси
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Hannah Mckay / Reuters

В Аргентине рассматривают возможность выпустить банкноты с изображением капитана национальной сборной по футболу Лионеля Месси. Об этом сообщает El Financiero.

Таким образом увековечат победу команды на чемпионате мира в Катаре. По информации издания, представители национального банка Аргентины Лисандро Клери и Эдуардо Хекер считают, что новый дизайн купюр подвигнет аргентинцев коллекционировать их. Предположительно, изображение Месси могут поместить на купюру номиналом 1000 песо, так как форвард играет под десятым номером. На обратной стороне банкноты расположится надпись «La Scaloneta» — прозвище главного тренера команды Лионеля Скалони.

18 декабря сборная Аргентины обыграла в решающем матче Францию в серии пенальти. Команда не выигрывала мундиаль с 1986 года.

Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году Месси также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

Андрей Стрельцов
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