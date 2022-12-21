Назван возможный вариант возвращения Месси в «Барселону»

Mundo Deportivo: Месси вернется в «Барселону», если ПСЖ не сможет продлить с ним контракт

Назван возможный вариант возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, форвард пополнит состав каталонской команды, если «Пари Сен-Жермен» не сможет продлить с ним контракт из-за финансового фэйр-плей. В остальном вероятность того, что Месси останется в ПСЖ, оценивается в 90 процентов. Уточняется, что футболист не хочет переходить в клубы низших лиг, так как рассчитывает выступать на высоком уровне по крайней мере в ближайшие два года.

13 декабря сообщалось, что аргентинец склоняется к тому, чтобы продлить контракт с ПСЖ по окончании чемпионата мира в Катаре. Отмечалось, что у форварда наладились отношения с другими игроками команды.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.