Стало известно о желании Месси продлить контракт с ПСЖ

Cadena SER: Лионель Месси склоняется к тому, чтобы продлить контракт с ПСЖ после ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси склоняется к тому, чтобы продлить контракт с «Пари Сен-Жермен» по окончании чемпионата мира. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации издания, у форварда наладились отношения с другими игроками. Кроме того, он чувствует, что еще может играть на высоком уровне, поэтому готов отложить переход в клуб североамериканской Главной лиги футбола «Интер Майами».

8 декабря президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что руководство клуба обсудит с Месси продление контракта после чемпионата мира в Катаре. 31 октября стало известно, что совладельцы «Интер Майами» ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечалось, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.