Президент ПСЖ рассказал о переговорах с Месси по продлению контракта

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи заявил, что обсудит с Месси продление контракта после ЧМ

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о переговорах по продлению контракта с аргентинским форвардом клуба Лионелем Месси. Его слова приводит Eurosport.

«Мы договорились, что после чемпионата мира сядем поговорить. Но обе стороны, наша сторона ПСЖ и он сам, очень счастливы», — заявил функционер. Аль-Хелаифи отметил, что по успешному выступлению нападающего за клуб и за сборную Аргентины можно судить о том, что он доволен развитием своей карьеры.

31 октября стало известно, что представители америнкаского клуба «Интер Майами» ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечается, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным. В США надеются, что футболист заключит контракт в конце сезона-2022/2023.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.