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22:46, 27 ноября 2022Спорт

Стали известны подробности о переговорах американского клуба Бекхэма с Месси

The Times: клуб Бекхэма «Интер Майами» близок к заключению контракта с Лионелем Месси

Фото: Gonzalo Fuentes / Action Images / Reuters

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» близок к заключению контракта с аргентинским форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. Подробности стали известны The Times.

По информации источника, в «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм, рассчитывают на то, что Месси перейдет в конце сезона. Отмечается, что в случае трансфера 35-летний аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS.

31 октября стало известно, что совладельцы «Интер Майами» ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Отмечается, что для аргентинца этот вариант продолжения карьеры является предпочтительным. В США надеются, что футболист заключит контракт в ближайшие месяцы.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Дарья Коршунова
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