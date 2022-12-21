Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:49, 21 декабря 2022Среда обитания

Ситуацию с глобальной проблемой описали фразой «время не на нашей стороне»

В ООН заявили, что в вопросе изменения климата время не на стороне человечества

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен описала мировую ситуацию с глобальной проблемой изменения климата фразой «время не на нашей стороне». Слова политика приводит The Guardian.

Андерсен прокомментировала подписание исторического соглашения по итогам конференции COP15, посвященной вопросам сохранения разнообразия живой природы на планете. По ее словам, подобным документом правительства признали, что сохранение окружающей среды будет зависеть от их общих усилий.

Материалы по теме:
Зеленый тупик. Мировые лидеры две недели искали решение климатических проблем. Почему у них ничего не получилось?
Зеленый тупик.Мировые лидеры две недели искали решение климатических проблем. Почему у них ничего не получилось?
19 ноября 2022
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов. Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов.Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
31 октября 2022

Политик призвала участников соглашения не останавливаться. «Нам нужно изменить отношения между человеком и природой. Если уж говорить честно, то время не на нашей стороне. Мы загнали природу в угол, и пришло время снизить давление. Мы также знаем, что природа может быть очень снисходительной. Если мы дадим ей хотя бы половину шанса, она придет в норму», — заявила Андерсен.

Соглашение подписали почти 200 стран, за исключением США и Ватикана, ночью в канадском Монреале. Однако сделка не устроила представителей Демократической Республики Конго, которые планировали получить больше средств для сохранения окружающей среды. Схожую позицию заняли Камерун и Уганда.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Посла Франции вызвали в российский МИД
Зеленский опубликовал фотографии из Вашингтона
Сын Трампа назвал Зеленского неблагодарной королевой иностранной помощи
В ООН прокомментировали передачу Украине Patriot
Раскрыты детали прибытия Зеленского в США
Появились новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом
В Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях от свиного гриппа
Российский студент открыл стрельбу в общежитии
Объявлена лучшая модель 2022 года
В поездке Зеленского в Бахмут усомнились
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.