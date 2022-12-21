Ситуацию с глобальной проблемой описали фразой «время не на нашей стороне»

В ООН заявили, что в вопросе изменения климата время не на стороне человечества

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен описала мировую ситуацию с глобальной проблемой изменения климата фразой «время не на нашей стороне». Слова политика приводит The Guardian.

Андерсен прокомментировала подписание исторического соглашения по итогам конференции COP15, посвященной вопросам сохранения разнообразия живой природы на планете. По ее словам, подобным документом правительства признали, что сохранение окружающей среды будет зависеть от их общих усилий.

Политик призвала участников соглашения не останавливаться. «Нам нужно изменить отношения между человеком и природой. Если уж говорить честно, то время не на нашей стороне. Мы загнали природу в угол, и пришло время снизить давление. Мы также знаем, что природа может быть очень снисходительной. Если мы дадим ей хотя бы половину шанса, она придет в норму», — заявила Андерсен.

Соглашение подписали почти 200 стран, за исключением США и Ватикана, ночью в канадском Монреале. Однако сделка не устроила представителей Демократической Республики Конго, которые планировали получить больше средств для сохранения окружающей среды. Схожую позицию заняли Камерун и Уганда.