Среда обитания
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14:52, 19 декабря 2022Среда обитания

Стало известно об историческом соглашении по сохранению природы

На конференции COP15 подписали историческое соглашение по сохранению природы

Фото: Unsplash

На крупной конференции (COP15), посвященной сохранению разнообразия живой природы на планете, подписали историческое соглашение. Об этом сообщает The Guardian.

Соглашение подписали почти 200 стран, за исключением США и Ватикана, ночью в канадском Монреале. Однако сделка не устроила представителей Демократической Республики Конго, которые планировали получить больше средств для сохранения окружающей среды. Схожую позицию заняли Камерун и Уганда.

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Участники договорились отнести 30 процентов планеты к охраняемой зоне к 2030 году, а также восстановить 30 процентов территорий, находящихся в упадке. Развитые страны пообещали выделить 30 миллиардов долларов на сохранение биоразнообразия. Власти также примут меры для прекращения вымирания видов и их восстановления.

Перед конференцией исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила, что человечество находится с состоянии войны с живой природой. Она отметила, что с ростом населения планета подвергается более сильному давлению.

Нина Ташевская
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