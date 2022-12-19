Стало известно об историческом соглашении по сохранению природы

На конференции COP15 подписали историческое соглашение по сохранению природы

На крупной конференции (COP15), посвященной сохранению разнообразия живой природы на планете, подписали историческое соглашение. Об этом сообщает The Guardian.

Соглашение подписали почти 200 стран, за исключением США и Ватикана, ночью в канадском Монреале. Однако сделка не устроила представителей Демократической Республики Конго, которые планировали получить больше средств для сохранения окружающей среды. Схожую позицию заняли Камерун и Уганда.

Участники договорились отнести 30 процентов планеты к охраняемой зоне к 2030 году, а также восстановить 30 процентов территорий, находящихся в упадке. Развитые страны пообещали выделить 30 миллиардов долларов на сохранение биоразнообразия. Власти также примут меры для прекращения вымирания видов и их восстановления.

Перед конференцией исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила, что человечество находится с состоянии войны с живой природой. Она отметила, что с ростом населения планета подвергается более сильному давлению.