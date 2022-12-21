В Sony намекнули на выход PlayStation 5 Pro

Insider Gaming: Sony выпустит PlayStation 5 Pro в 2023 году

Sony начала работу над улучшенной приставкой PS5. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Журналисты игрового медиа изучили интервью старшего вице-президента SIE Platform Experience Хидэаки Нишино, которое он дал японскому изданию Famitsu. Авторы портала напомнили Нишино, что Sony выпустила улучшенную PS4 Pro через три года после релиза PlayStation 4. В ответ представитель компании намекнул журналистам, что компания работает над новой консолью.

«Надеюсь, вы будете с нетерпением ждать следующего года», — подчеркнул Хидэаки Нишино. По словам топ-менеджера, к концу 2022 года совокупные продажи приставок PlayStation должны превысить 37 миллионов единиц. Журналисты признали, что представитель корпорации дал расплывчатый ответ, однако компания вряд ли будет комментировать PS5 Pro до ее выхода.

Авторы Insider Gaming заявили, что PlayStation 5 Pro окажется более мощной, чем PS5. Судя по всему, девайс будет иметь съемный дисковод — как в новой версии консоли Sony нового поколения.

PS5 поступила в продажу в ноябре 2020 года. Ее предшественник — PS4 — появился на рынке в ноябре 2013 года. В конце 2016 года Sony объявила о выходе PlayStation 4 Pro.

В конце ноября в документах Sony обнаружили сроки выхода игровой консоли следующего поколения. Согласно раскрытой информации, появление PlayStation 6 состоится в 2027 году или позже.