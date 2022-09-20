Раскрыта PlayStation 5 со съемным дисководом

Инсайдер: Sony выпустит PlayStation 5 со съемным дисководом

Компания Sony выпустит новую ревизию консоли PS5, которая получит съемный дисковод. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Инсайдер и журналист Том Хендерсон заявил со ссылкой на источники, что японская компания готовит уникальные изменения в конструкцию своей флагманской игровой приставки. Согласно раскрытой информации, Sony представит новую ревизию консоли PlayStation 5, которая будет иметь съемный дисковод. Компания должна анонсировать девайс в 2023 году, старт продаж намечен на начало 2024 года.

Хендерсон заметил, что консоль новой ревизии будет продаваться как вместе со съемным дисководом, так и отдельно. Потребитель сможет подключить его через порт USB-C, расположенный на задней панели приставки. По информации журналиста, дизайн дисковода будет «сливаться» с дизайном PS5.

«Новый съемный дисковод может привести к тому, что очередное поколение PlayStation 5 будет тоньше и легче, что Sony и пытается эффективно реализовать в своих последних моделях приставки», — подчеркнул автор.

Оригинальная консоль PS5, доступная со встроенным дисководом и в цифровой версии, вышла на рынок в ноябре 2020 года. В конце лета Sony выпустила в продажу вторую ревизию флагманской приставки PlayStation 5, которая стала легче по сравнению с первой моделью.