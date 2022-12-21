Президент Молдавии Санду призвала власти Грузии отпустить Саакашвили лечиться за границу

Президент Молдавии Майя Санду призвала власти Грузии разрешить Михаилу Саакашвили выехать за границу на лечение. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она выразила обеспокоенность состоянием здоровья грузинского экс-президента на фоне условий его содержания. «Молдова присоединяется к призыву Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему президенту выехать на лечение за границу, чтобы сохранить его здоровье», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти отпустить Саакашвили на лечение за границу. Происходящее с экс-президентом он назвал «издевательством, которое не идет Грузии». Зеленский предложил перевести Саакашвили в любую больницу Украины, другой европейской страны или США.

Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в больнице Vivamed в Тбилиси. Врачи выявили у него около 10 заболеваний и оценивают его состояние как тяжелое.

Власти Грузии в свою очередь обвиняют Саакашвили в симулировании. Пенитенциарная служба опубликовала видео с экс-президентом, на котором политик курит в больничной палате и ругается с медперсоналом.