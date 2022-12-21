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23:08, 21 декабря 2022Бывший СССР

Санду призвала власти Грузии отпустить Саакашвили лечиться за границу

Президент Молдавии Санду призвала власти Грузии отпустить Саакашвили лечиться за границу

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала власти Грузии разрешить Михаилу Саакашвили выехать за границу на лечение. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она выразила обеспокоенность состоянием здоровья грузинского экс-президента на фоне условий его содержания. «Молдова присоединяется к призыву Владимира Зеленского к правительству Грузии разрешить бывшему президенту выехать на лечение за границу, чтобы сохранить его здоровье», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти отпустить Саакашвили на лечение за границу. Происходящее с экс-президентом он назвал «издевательством, которое не идет Грузии». Зеленский предложил перевести Саакашвили в любую больницу Украины, другой европейской страны или США.

Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в больнице Vivamed в Тбилиси. Врачи выявили у него около 10 заболеваний и оценивают его состояние как тяжелое.

Власти Грузии в свою очередь обвиняют Саакашвили в симулировании. Пенитенциарная служба опубликовала видео с экс-президентом, на котором политик курит в больничной палате и ругается с медперсоналом.

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Марина Совина
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