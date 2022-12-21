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10:03, 21 декабря 2022Наука и техника

Аналитик рассказал о российском танке с «Калиной»

Аналитик Леонков: танк Т-90М «Прорыв» получил систему управления огнем «Калина»

Фото: РИА Новости

Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» получил систему управления огнем (СУО) «Калина» и новую динамическую защиту. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о машине в беседе с «Известиями».

«Это глубокая модернизация танка, он получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Соответственно, нивелируется воздействие большинства боеприпасов, которые могут действовать по этому танку, много автоматики в нем», — сказал аналитик.

По словам Леонкова, Т-90М — «продвинутый танк четвертого поколения». Он добавил, что модернизация большинства Т-90 идет по этой программе.

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Главным отличием Т-90М от прошлых моделей стал башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием. Также машина получила новую пушку, силовую установку, радиостанцию и дистанционно управляемую пулеметную установку.

Ранее в Минобороны России сообщили, что танковое соединение Центрального военного округа в зоне спецоперации получило партию модернизированных танков Т-90М.

В сентябре американский журнал Popular Mechanics назвал Т-90М лучшим танком, который принимает участие в спецоперации на Украине.

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Даниил Иринин
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