Третьяк обратился к выступившим за участие россиян в Олимпиаде-2024 США

Третьяк призвал США перейти от слов к делу в вопросе участия россиян в Олимпиаде-2024

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк обратился к Олимпийскому комитету США (USOPC), выступившему за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк обратил внимание на то, что первый шаг сделан, и призвал США перейти от слов к делу в вопросе возвращения россиян. «Дай бог, чтобы так было. Мы все надеемся», — заявил он.

12 декабря глава USOPC Сюзанна Лайонс заявила, что недопуск россиян отбрасывает олимпийское движение назад. При этом она подчеркнула, что россияне не должны выступать под национальным флагом.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.