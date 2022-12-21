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11:27, 21 декабря 2022Россия

Названа возможная цель встречи Медведева с Си Цзиньпином

Политолог Марков назвал передачу послания Путина целью встречи Медведева с Си Цзиньпином

Фото: Yekaterina Shtukina / Reuters

Главной целью встречи заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева с главой Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином является передача последнему послания президента России Владимира Путина, предположил политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Он обратил внимание, что передача послания происходила не через послов России или Китая, а через бывшего президента, чиновника высокого уровня.

Речь идет о каком-то очень важном послании высшего уровня конфиденциальности

Сергей Марковполитолог

«Что оно из себя представляет, сказать на сегодня практически невозможно. Наиболее вероятно, что это послание о том, что Россия воюет с врагом Китая, с США, и если Китай будет продолжать по-прежнему занимать нейтральную позицию, то в конечном итоге Китаю придется столкнуться непосредственно уже с Америкой», — предположил политолог.

Также он считает, что речь в послании могла идти о передаче вооружения или масштабных технологий.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 21 декабря, встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, переговоры прошли в государственной резиденции в Пекине.

По словам политика, на встрече обсуждалось взаимодействие России и Китая, а также международные вопросы, в частности конфликт на Украине. В секретариате Совбеза сообщили, что Дмитрий Медведев передал Си Цзиньпину послание президента России Путина, в котором говорится о беспрецедентном уровне диалога России и КНР.

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Екатерина Смирная
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