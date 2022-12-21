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19:01, 21 декабря 2022Из жизни

Преследователем сына Илона Маска оказался сумасшедший курьер с шифровками Граймс

Washington Post: сына Илона Маска преследовал курьер, получающий шифровки от певицы Граймс

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Преследователем сына Илона Маска оказался курьер службы доставки еды, который, по его словам, получал шифровки от певицы Граймс. Об этом сообщает издание Washington Post.

15 декабря глава компаний Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что «сумасшедший сталкер» преследовал машину с его двухлетним сыном, затем остановил ее и забрался на капот. Это стало поводом для блокировки аккаунта Twitter, который публиковал координаты личного самолета Маска, а также аккаунтов ряда американских журналистов.

Washington Post удалось выяснить, что инцидент произошел на парковке недалеко от дома певицы Граймс — матери двоих детей Маска. Неизвестным, на которого жаловался предприниматель, был 29-летний курьер UberEats. По его утверждению, Граймс присылала ему зашифрованные сообщения в соцсети, а сам Маск следил за его перемещениями в реальном времени и хотел помешать ему получать заказы на доставку.

По версии полиции города Южная Пасадина, где произошел инцидент, курьер остановился на парковке, чтобы воспользоваться телефоном. В этот момент к нему подъехала машина, из которой вышел охранник Илона Маска. Он обвинил его в преследовании, а когда курьер попытался уйти, догнал его и задел автомобилем. К тому времени, когда на место происшествия прибыли полицейские, охранник уже скрылся, пишет The Guardian.

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Полиция начала расследование. Охранник Илона Маска проходит по делу в качестве подозреваемого в нападении, из-за которого пострадал курьер. Ни Граймс, ни Илон Маск обращаться в правоохранительные органы не стали.

Граймс и Маск встречались с 2018 года. В ноябре 2021 года стало известно, что они решили расстаться из-за частых разлук в связи с работой. У них двое детей: сын X Æ A-XII, родившийся в 2020 году, и дочь Экза Дарк Сайдириэль, существование которой они долгое время скрывали.

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Олег Парамонов
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