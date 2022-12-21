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13:20, 21 декабря 2022Спорт

Российская футболистка умерла в 17 лет

Футболистка молодежного клуба ЦСКА Виктория Виноградова умерла в 17 лет

Фото: Женский Футбольный Клуб ЦСКА

Вратарь молодежного женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова умерла в возрасте 17 лет. Об этом сообщается на сайте московской команды.

В армейском клубе не объяснили, от чего скончалась девушка. Отмечается, что футболистка умерла в отпуске. В ЦСКА выразили соболезнования семье спортсменки и заявили, что запомнят Виноградову как отзывчивого, неравнодушного и готового прийти на помощь человека.

Виноградова попала в молодежку ЦСКА в сезоне 2022 года, однако не провела за красно-синих ни одного матча. Команда расположилась на седьмом месте в турнирной таблице первенства.

Анастасия Борисова
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