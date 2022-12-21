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13:37, 21 декабря 2022Спорт

Стали известны подробности смерти 17-летней российской футболистки

Брат скончавшейся 17-летней футболистки ЦСКА рассказал, что она умерла в гостях у подруги

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вратарь молодежного женского футбольного клуба ЦСКА 17-летняя Виктория Виноградова умерла в гостях у подруги. Об этом «Ленте.ру» рассказал брат спортсменки.

«Пришли домой около 22:00, легли спать ближе к полуночи. В 11 утра бабушка с дедушкой заметили, что у девочек странный вид. Вика желтая была, а ее подруга клубочком свернулась. Приехала реанимация ближе к 12, уже констатировали смерть Вики, а подруга сейчас в реанимации», — поделился он.

По словам брата, причина смерти Виноградовой неизвестна, результаты анализов пока не готовы.

Ранее о смерти вратаря молодежного женского футбольного клуба ЦСКА на 18-м году жизни сообщили на сайте московской команды. Причины смерти не уточняются. Отмечается, что футболистка находилась в отпуске. В ЦСКА выразили соболезнования родным спортсменки.

Виноградова выступала в молодежной команде ЦСКА в сезоне 2022 года, однако не провела в составе ни одного матча. Команда заняла итоговое седьмое место в турнирной таблице молодежного первенства.

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Екатерина Смирная
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