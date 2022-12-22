Названа предположительная дата начала продаж электрического «Москвича»

Заммэра Москвы: электрический «Москвич» может поступить в продажу 26 декабря

Продажи автомобиля «Москвич» российского производства на электрической тяге могут начаться 26 декабря. Предположительную дату старта продаж назвал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводит РИА Новости.

Ликсутов отметил, что проблем с реализацией электромобилей быть не должно, и рассказал о намерении концерна выпустить 50 тысяч машин, из которых 10 тысяч — электрические. Он добавил, что планирует приобрести «Москвич» для себя, возможно, в белом цвете.

Серийная сборка автомобилей на заводе началась 23 ноября. По итогам текущего года концерн планирует собрать 200 электромобилей. По словам Ликсутова, в 2023-м планируется выпустить 10 тысяч машин.

Первой моделью, которая сошла с конвейера завода, стал кроссовер «Москвич 3». В базовой комплектации автомобиль будет стоить от 1,97 миллиона рублей. «Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта.

С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие стало собственностью московских властей. Полностью российские автомобили на заводе начнут выпускать в 2025 году.