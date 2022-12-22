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10:51, 22 декабря 2022Мир

Финляндия передаст Украине военную помощь на миллионы евро

Euractiv: Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 28,8 млн евро

Фото: Shutterstock

Власти Финляндии передадут Украине одиннадцатый пакет военной помощи на сумму 28,8 миллиона евро. Об этом сообщает Euractiv.

Министр обороны страны Антти Кайкконен подчеркнула, что Хельсинки продолжит поддерживать Киев в оборонительной борьбе. По информации портала, общая сумма финской помощи украинской стороне с начала военной операции России составила 189,2 миллиона евро.

Отмечается, что Финляндия также продолжит участие в обучении служащих украинских Вооруженных сил в Великобритании.

Ранее командующий Вооруженными силами (ВС) Финляндии генерал Тимо Кивинен заверил, что его страна имеет значительную оборонительную возможность и способна «вести войну, подобной той, что идет на Украине». По его словам, в Финляндии, вероятно, самая большая в Европе огневая мощь на душу населения.

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Виктория Кондратьева
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