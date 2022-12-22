Финляндия передаст Украине военную помощь на миллионы евро

Euractiv: Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 28,8 млн евро

Власти Финляндии передадут Украине одиннадцатый пакет военной помощи на сумму 28,8 миллиона евро. Об этом сообщает Euractiv.

Министр обороны страны Антти Кайкконен подчеркнула, что Хельсинки продолжит поддерживать Киев в оборонительной борьбе. По информации портала, общая сумма финской помощи украинской стороне с начала военной операции России составила 189,2 миллиона евро.

Отмечается, что Финляндия также продолжит участие в обучении служащих украинских Вооруженных сил в Великобритании.

Ранее командующий Вооруженными силами (ВС) Финляндии генерал Тимо Кивинен заверил, что его страна имеет значительную оборонительную возможность и способна «вести войну, подобной той, что идет на Украине». По его словам, в Финляндии, вероятно, самая большая в Европе огневая мощь на душу населения.