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12:58, 22 декабря 2022Экономика

Соратники основателя FTX признали вину в мошенничестве

The Guardian: соратники главы криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида признали вину в мошенничестве

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Соратники основателя одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали себя виновными по уголовным обвинениям, связанным с мошенничеством, приведшим к краху биржи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление прокурора южного округа Нью-Йорка Дэмиана Уильямса.

Речь идет о бывшем генеральном директоре фирмы Alameda Research Кэролин Эллисон и сооснователе FTX Гэри Ване. Прокурор заявил, что их мошеннические действия «способствовали» разорению биржи. Глава Alameda Эллисон признала вину по семи пунктам обвинения, по которым ей грозит до 110 лет лишения свободы, а Ван — по четырем, и ему может грозить до 50 лет тюремного заключения.

Согласно сведениям Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Эллисон в период с 2019 по 2022 год по указанию Бэнкмана-Фрида манипулировала ценой токена FTT, выпускаемого FTX, путем его покупки в больших количествах. Это делалось с целью поддержания ликвидности FTT, которые использовались в качестве залога, когда Alameda Research без ведома клиентов биржи распоряжалась их средствами в своих целях. Обвинения со стороны комиссии в адрес Вана касаются того, что он прописал в программном коде FTX возможность для тайного вывода средств клиентов с биржи.

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Прокурор Уильямс также предупредил всех, кто связан с преступлениями руководства FTX, что им следует «выйти на свет». «Сейчас самое время опередить это. Мы движемся быстро, и наше терпение не вечно», — сказал он.

12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали к нему иск. 21 декабря он дал согласие на свою экстрадицию, а на следующий день самолет уже приземлился в Нью-Йорке. Прямо из аэропорта его повезли в здание суда.

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Данил Дмитриев
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