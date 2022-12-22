Обваливший крипторынок основатель FTX прибыл в США в рамках экстрадиции

Fox Business: основатель FTX Бэнкман-Фрид прибыл в аэропорт Нью-Йорка в рамках экстрадиции

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид прибыл США, где ему грозят обвинения в финансовом мошенничестве. Об этом сообщил телеканал Fox Business.

По его информации, самолет с 30-летним бизнесменом приземлился в Нью-Йорке около 22 часов по местному времени (06:00 мск). Затем Бэнкман-Фрид покинул летное поле в сопровождении представителей правоохранительных органов. Сообщается, что его посадили во внедорожник и увезли в кортеже из нескольких автомобилей.

Бэнкман-Фрид покинул Багамские острова несколькими часами ранее. Незадолго до этого его экстрадиции объявил офис генерального прокурора Багам. В США бизнесмену грозит обвинение в финансовом мошенничестве. Его обвиняют его в присвоении клиентских средств, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний.

12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали к нему иск. 21 декабря он дал согласие на свою экстрадицию.

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США в ноябре. Тогда же Бэнкман-Фрид решил уйти с поста главы компании. В общей сложности площадка накопила долгов на восемь миллиардов долларов. Ее банкротство привело к обвалу стоимости самых популярных криптовалют и стало самым крупным банкротством в индустрии в текущем году.