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22:30, 22 декабря 2022Спорт

Карпин назвал лучшего футболиста 2022 года в РПЛ

Тренер Карпин назвал лучшим футболистом 2022 года в РПЛ нападающего «Спартака» Промеса

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего футболиста 2022 года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист поставил на первое место нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Также в пятерку тренера попали футболисты петербургского «Зенита» Малком, Вильмар Барриос, форвард Владимир Сычевой из «Оренбурга» и голкипер Матвей Сафонов из «Краснодара».

В текущем сезоне РПЛ Промес провел в составе «Спартака» 16 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач. Он вернулся в команду в феврале 2021 года. До этого форвард выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

После 17 матчей «Спартак» располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует «Зенит», в активе которого 42 очка.

Анастасия Борисова
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