Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана в Москве

Глава МИД России Лавров проведет переговоры с азербайджанским коллегой Байрамовым в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу, 23 декабря, переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, встреча состоится в Москве. Ее повестка пока остается неизвестной.

Ранее, 22 декабря Лавров и Байрамов провели телефонную беседу, где выразили сожаление из-за отказа Армении участвовать в переговорах по теме мирного договора, которые были запланированы на конец 2022 года.

Ереван пошел на этот шаг из-за блокады азербайджанскими войсками Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах. Баку отвергает обвинения в организации провокаций.