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18:38, 22 декабря 2022Бывший СССР

Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана в Москве

Глава МИД России Лавров проведет переговоры с азербайджанским коллегой Байрамовым в Москве
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу, 23 декабря, переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, встреча состоится в Москве. Ее повестка пока остается неизвестной.

Ранее, 22 декабря Лавров и Байрамов провели телефонную беседу, где выразили сожаление из-за отказа Армении участвовать в переговорах по теме мирного договора, которые были запланированы на конец 2022 года.

Ереван пошел на этот шаг из-за блокады азербайджанскими войсками Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах. Баку отвергает обвинения в организации провокаций.

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Алевтина Запольская
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