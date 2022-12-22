Лавров созвонился с Байрамовым и обсудил ситуацию в Лачинском коридоре

Глава МИД России Лавров обсудил Лачинский коридор с коллегой из Азербайджана Байрамовым

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым и обсудил Лачинский коридор, подчеркнув «необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей». Об этом говорится на сайте МИД.

«Обсуждена ситуация в зоне ответственности Российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе», — указали в ведомстве. Лавров подчеркнул, что «нужно соблюдать трехсторонние договоренности».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обвинил власти Азербайджана в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе, заявив, что что они перекрыли Лачинский коридор и газопровод, который снабжал Карабах природным газом.

В МИД Азербайджана до этого говорили о готовности Баку обеспечить гуманитарные потребности карабахских армян.