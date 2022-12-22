Владелец «Вашингтона» оценил шансы игроков НХЛ побить рекорды Овечкина

Владелец «Вашингтона» Леонсис заявил, что рекорд Овечкина по голам за один клуб не побьют

Владелец клуба «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис оценил шансы игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побить рекорды россиянина Александра Овечкина. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Этот рекорд, вероятно, никогда не будет побит — забить так много голов только за одну команду. 30 ноября он побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах, и я подумал, сколько игроков забросили столько шайб за всю карьеру?» — заявил Леонсис. Он отметил, что россиянин вывел хоккей в Вашингтоне и имя команды на новый уровень.

14 декабря Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ. Он стал третьим игроком в истории лиги, кому удалось это сделать. Пока россиянина опережают канадцы Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола и Горди Хоу, забросивший 801 шайбу.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м в составе столичной команды он выиграл Кубок Стэнли.