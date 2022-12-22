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21:23, 22 декабря 2022Спорт

Футболиста «Зенита» уличили в выкрикивании фашистских лозунгов

Vecernje novosti: футболист «Зенита» Деян Ловрен демонстрировал фашистское приветствие
Деян Ловрен

Деян Ловрен. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен оказался замешан в скандале, связанном с фашистскими лозунгами. Об этом сообщает Vecernje novosti.

По информации источника, защитник вместе с партнером по хорватской команде Марцело Брозовичем демонстрировали приветствие фашистской националистической организации Усташи и выкрикивали их лозунг-приветствие «За дом — готовы!». Это происходило на закрытой вечеринке в Загребе.

Члены организации Усташи уничтожили в военные годы в концлагере Ясеновац неподалеку от города Загреб десятки тысяч евреев, сербов, цыган и хорватов-антифашистов. Усташи сотрудничали с нацистской Германией.

На чемпионате мира 2022 года в Катре Ловрен в составе сборной Хорватии стал обладателем бронзовых наград. Он выступает за «Зенит» с 2020 года, дважды выиграв с командой чемпионат России.

Анастасия Борисова
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