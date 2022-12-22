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12:58, 22 декабря 2022Россия

Кремль рассказал о докладе Медведева о поездке в Китай

Пресс-секретарь Песков: Медведев обязательно расскажет Путину о своей поездке в Китай

Фото: Liu Weibing / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин регулярно общается с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Тот обязательно расскажет главе государства о своей поездке в Китай. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом, и разумеется, я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет, поскольку это регулярное общение», — сказал он.

Переговоры Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись 21 декабря в государственной резиденции в Пекине. Зампред Совбеза посетил Пекин по приглашению китайской Коммунистической партии. В приветственной речи Медведев отдельно поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР.

Как рассказали в секретариате Совбеза, Медведев передал Си Цзиньпину послание российского президента. В нем говорилось о беспрецедентном уровне диалога России и Китая.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание на то, что передача послания происходила не через послов России или КНР, а через бывшего президента, чиновника высокого уровня. По его мнению, речь могла идти о передаче вооружения или масштабных технологий.

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Алина Гончарова
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