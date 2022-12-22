Ереван призвал ООН и ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор

Совбез Армении призвал ООН, ОБСЕ и Минскую группу отправить миссию в Лачинский коридор

Армения призывает Минскую группу, ООН и ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор, который связывает республику с Нагорным Карабахом. Об этом заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян во время выступления в парламенте страны, передает ТАСС.

«Армения призывает международное сообщество, будь то ООН, ОБСЕ или Минская группа, направить миссию в Лачинский коридор», — сказал он. Григорян назвал целью миссии разрешение существующего кризиса в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, они не выполняют свои функции по контролю Лачинского коридора. Премьер также высказался о необходимости отправить туда миссию ООН или ОБСЕ по сбору фактов.

15 декабря Пашинян обвинил Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе, а также блокировке Лачинского коридора. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил ложность информации о том, что действия экоактивистов в Карабахе якобы приводят к кризисной ситуации. Как он утверждает, азербайджанская сторона не перекрывала Лачинский коридор.

