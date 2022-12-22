Монгольские женщины решили голышом протестовать против коррупции

Монгольские женщины в Улан-Баторе решили голышом протестовать против хищения угля

Монгольские женщины в Улан-Баторе решили раздеться на двадцатиградусном морозе в знак протеста против хищения угля. За состоянием их здоровья следят врачи, пишет РИА Новости.

«Только так нас услышат! Я тоже была госслужащей. Мы, монголы, действительно беспомощны. Природные ресурсы разграблены несколькими жадными людьми!» — заявила одна из участниц протеста перед Дворцом правительства.

Женщина рядом держит плакат с надписью «Президент не может контролировать своих воров и полицию. И очень жадных 76», которая подразумевает 76 депутатов парламента Монголии.

Ранее сообщалось, что демонстранты закидали мелкими предметами премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ. Участники митингов выступили с требованием найти и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов.

5 декабря в столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Протестующие требовали назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.