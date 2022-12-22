Кремль отреагировал на возможную поставку американских ЗРК Patriot Украине

Песков заявил, что американские ЗРК Patriot будут законными целями при их поставке Киеву

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot производства США в случае их поставки Украине станут законной целью для российских военных. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Да, безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины. Все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, станут ли ЗРК законной целью.

Ранее на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Минобороны США заявил одному из американских изданий, что Patriot отправят на Украину через несколько месяцев. «Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения»», — сказал собеседник агентства, но не назвал число украинских военных, которые должны пройти обучение работе с ЗРК.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву эти ЗРК, но не обозначил сроки. Он отметил, что США собираются «продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону».

По мнению военного историка Юрия Кнутова, Patriot сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами противовоздушной обороны — например, с французскими Crotale, чтобы иметь возможность отслеживать низко летящие ракеты.