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14:32, 22 декабря 2022Спорт

Мужчинам-синхронистам разрешили участвовать в групповых соревнованиях на ОИ

МОК разрешил мужчинам-синхронистам выступать в групповых соревнованиях на Олимпиаде-2024

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Мужчины смогут выступить в групповых соревнованиях на Играх-2024 в Париже. Отмечается, что в заявку из восьми человек может быть включено до двух спортсменов. «Включение мужчин — большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло», — прокомментировал изменения глава FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

С 2015 года синхронисты могут принимать участие в чемпионатах мира в микст-дуэтах. До этого мужчины не допускались на крупные международные турниры.

В апреле FINA запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

Дарья Коршунова
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