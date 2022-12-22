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15:55, 22 декабря 2022Спорт

Сын Кадырова дебютирует в ММА

Cын Рамзана Кадырова Эли 23 декабря дебютирует в ММА на турнире ACA 150
Эли Кадыров

Эли Кадыров. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Эли Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

16-летний спортсмен 23 декабря выступит на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Его соперником станет Ислам Акбаров. Поединок продлится три раунда. Секундантом Кадырова-младшего будет шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Встреча пройдет в рамках турнира ACA 150, который состоится на «ЦСКА Арене». В главном бою вечера встретятся Артем Резников и Андрей Кошкин. В соглавном поединке сойдутся Евгений Гончаров и Мухумат Вахаев.

В ноябре 2021 года Эли Кадыров провел бой по правилам бокса с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым. Чеченский спортсмен выиграл техническим нокаутом.

Алексей Гусев
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