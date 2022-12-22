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14:07, 22 декабря 2022Экономика

Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов

Турция повысит минимальную зарплату в полтора раза до 455 долларов

Фото: Michael Parulava / Unsplash

Власти Турции в 2023 году повысят минимальную зарплату в полтора раза — с 5,5 тысячи турецких лир до 8,5 тысячи. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. В соответствии с курсами на 22 декабря, эта сумма равна 455 долларам США, или 32,3 тысячи рублей.

Эрдоган выразил уверенность, что рост цен пойдет на спад уже в декабре, а к концу следующего года он составит до 20 процентов. По официальным данным, в ноябре годовая инфляция в Турции достигла 84,4 процента, что несколько ниже 85,5 процента месяцем ранее. С такими подсчетами не соглашается независимая Группа анализа инфляции, в которую входят критики экономической политики Эрдогана: там оценивают рост цен в стране в 170,7 процента.

В последние годы турецкий лидер проводит в жизнь политику снижения ключевой ставки в целях борьбы с инфляцией. Эрдоган является приверженцем альтернативной экономической теории, в рамках которой эти параметры связаны напрямую. Большинство экономистов говорят об обратной зависимости, которая сопровождается падением курса национальной валюты.

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В конце 2021 года президент Турции обещал, что инфляция через несколько месяцев начнет сокращаться, а курс лиры вырастет. Однако за минувший год турецкая валюта потеряла четверть стоимости. По итогам анкетирования участников финансового рынка, Турция завершит год при курсе 18,78 лиры за доллар.

Тем не менее турецкие власти продолжают политику снижения ключевой ставки. В ноябре Центробанк опустил параметр на 1,5 процентных пункта, до девяти процентов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году до 16 242 рубля в месяц, что на 6,3 процента выше, чем в 2022-м.

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Платон Щукин
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