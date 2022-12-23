Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
5:3
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
0:0
1-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
0:0
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:31, 23 декабря 2022Спорт

Сын Кадырова одержал первую победу в ММА в 16 лет

16-летний сын Кадырова Эли одержал победу в дебютном поединке в ММА в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли выиграл свой первый поединок в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

16-летний спортсмен выступил на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Его соперником стал 17-летний Ислам Акбаров, для которого поединок так же оказался дебютным.

Рефери остановил бой на третьей минуте, Эли Кадыров одержал победу техническим нокаутом. «Спасибо всем, кто болел. Все отлично. Конечно, есть желание еще провести бой. Думаю, будет еще один поединок в ближайшее время», — прокомментировал сын главы Чечни прошедший бой.

Ранее сообщалось, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, обратился к Эли Кадырову. «Брат, я знаю, как усердно ты готовился и в какой отличной физической форме ты находишься. Ин Ша Аллах, только победа!» — сказал он.

В 2021 году сын Кадырова принял участие в показательном поединке по правилам любительского бокса на турнире для профессиональных спортсменов «Время Легенд 7».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал в короткие сроки обеспечить войска необходимым вооружением
Косметолог объяснила изменения во внешности бывшей возлюбленной Тимати
Двое россиян получили сроки по делу о покушении на Авраама Руссо
Meizu вернулась на рынок смартфонов
Сын Кадырова одержал первую победу в ММА в 16 лет
Сотни миллионов заболевших COVID-19 создали угрозу для экономики Китая
Киберэксперт назвал уязвимую перед хакерами категорию смартфонов
Сенатор призвал Татарстан к «мудрому решению» по новому именованию президента
Мужчина нашел способ путешествовать по миру и одновременно сидеть дома
Жители российского общежития оказались вынуждены ходить в туалет под зонтом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.