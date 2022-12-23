Сын Кадырова одержал первую победу в ММА в 16 лет

16-летний сын Кадырова Эли одержал победу в дебютном поединке в ММА в Москве

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли выиграл свой первый поединок в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

16-летний спортсмен выступил на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Его соперником стал 17-летний Ислам Акбаров, для которого поединок так же оказался дебютным.

Рефери остановил бой на третьей минуте, Эли Кадыров одержал победу техническим нокаутом. «Спасибо всем, кто болел. Все отлично. Конечно, есть желание еще провести бой. Думаю, будет еще один поединок в ближайшее время», — прокомментировал сын главы Чечни прошедший бой.

Ранее сообщалось, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, обратился к Эли Кадырову. «Брат, я знаю, как усердно ты готовился и в какой отличной физической форме ты находишься. Ин Ша Аллах, только победа!» — сказал он.

В 2021 году сын Кадырова принял участие в показательном поединке по правилам любительского бокса на турнире для профессиональных спортсменов «Время Легенд 7».