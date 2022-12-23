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23:04, 23 декабря 2022Спорт

Французские болельщики потребовали переиграть финал чемпионата мира по футболу

Более 200 тысяч французских фанатов подписали петицию с требованием переиграть финал ЧМ

Фото: Yukihito Taguchi-USA TODAY Sports / Reuters

Французские фанаты раскритиковали результат финала чемпионата мира по футболу 2022 года. Петиция болельщиков доступна на сайте Mesopinions.

Фанаты потребовали переиграть решающий матч мундиаля. «Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на [Килиане] Мбаппе при втором голе [Аргентины]!» — написал автор петиции. На момент публикации требование поддержали более 209 тысяч человек.

После первого тайма финала ЧМ-2022 сборная Франции проигрывала аргентинцам со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительно время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.

Французы выступали на турнире в Катаре в статусе действующих чемпионов мира. В 2018 году в финале они обыграли хорватов со счетом 4:2.

Дарья Коршунова
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