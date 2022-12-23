Французские болельщики потребовали переиграть финал чемпионата мира по футболу

Более 200 тысяч французских фанатов подписали петицию с требованием переиграть финал ЧМ

Французские фанаты раскритиковали результат финала чемпионата мира по футболу 2022 года. Петиция болельщиков доступна на сайте Mesopinions.

Фанаты потребовали переиграть решающий матч мундиаля. «Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на [Килиане] Мбаппе при втором голе [Аргентины]!» — написал автор петиции. На момент публикации требование поддержали более 209 тысяч человек.

После первого тайма финала ЧМ-2022 сборная Франции проигрывала аргентинцам со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительно время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.

Французы выступали на турнире в Катаре в статусе действующих чемпионов мира. В 2018 году в финале они обыграли хорватов со счетом 4:2.