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09:26, 23 декабря 2022Спорт

Овечкин побил очередной рекорд НХЛ

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков в НХЛ

Фото: Marc DesRosiers / Reuters

Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил очередной рекорд по количеству бросков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторс» хоккеист нанес шесть бросков по воротам. Таким образом, на счету 37-летнего россиянина теперь 6211 бросков за всю карьеру. Овечкин обошел канадца Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. «Вашингтон» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 35 встречах.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Хоккеист занимает третье место среди лучших снайперов лиги всех времен. От занимающего второе место канадца Горди Хоу его отделяет одна заброшенная шайба.

Анастасия Борисова
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