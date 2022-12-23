Мадонна снялась в нижнем белье и огне

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в чулках и боди с кружевом

Американская поп-исполнительница Мадонна вновь поделилась с подписчиками снимком в откровенном образе. Соответствующие сторис опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

64-летняя знаменитость снялась в нижнем белье черного цвета, которое состоит из боди с кружевным декольте и длинных чулок. На размещенных кадрах певица позировала, сидя на стуле, с эффектом в виде огненного пламени. При этом ее волосы были распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в декабре Мадонна также опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в футболке с нецензурным словом на русском языке. На снимке исполнительница запечатлена в компании участницы российской феминистской панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом). Мадонна снялась в расшитых пайетками мини-шортах, кружевном корсете и черной майке с матерной надписью. На сайте магазина «Культраб» аналогичная модель продается по цене две тысячи рублей. Толоконникова, в свою очередь, одета в черные бюстгальтер и юбку.