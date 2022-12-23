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11:08, 23 декабря 2022Россия

В Госдуме отреагировали на решение США по активам российских бизнесменов

Депутат Чепа призвал усилить экономику в ответ на решение США по активам бизнесменов из РФ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Необходимо мобилизовать российскую экономику в ответ на действия США, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на решение американцев конфисковать активы бизнесменов из России для передачи Украине.

Вечером 22 декабря Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправок, которые позволяют конфисковать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

Ответной мерой на эти действия должна быть мобилизация нашей экономики

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Мы прекрасно понимаем, что Америка останавливаться не будет. Проект бюджета с 45 миллиардами помощи Украине будет принят. Поэтому нам нужно мобилизовать свои силы и рассчитывать только на себя», — заявил Чепа.

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Сенат Конгресса США одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в 1,7 триллиона долларов. В проекте федерального бюджета предусматривается 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США. Еще 45 миллиардов долларов выделят на нужды, которые касаются помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

Ранее американский сенатор-республиканец от штата Аризона Пол Госар заявил, что власти Соединенных Штатов не должны предоставлять Украине военную помощь на миллиарды долларов. По мнению Госара, Украина не должна быть заинтересована в таком спонсировани

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Алена Шевченко
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