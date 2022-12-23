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20:01, 23 декабря 2022Спорт

Названы самые упоминаемые российские спортсмены по итогам года

Овечкин и Валиева стали самыми упоминаемыми российскими спортсменами в 2022 году

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стали известны имена самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов по итогам 2022 года. Данные приводятся на сайте компании «Медиалогия».

Возглавил рейтинг капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Хоккеист получил более чем 1,2 миллиона пунктов в медиаиндексе.

Самой упоминаемой спортсменкой названа фигуристка Камила Валиева. Ее медиаиндекс составил немногим более миллиона.

Медиаиндекс формировался на основании трех критериев: индекса цитируемости, позитива и негатива, заметности сообщения. Для получения итогового показателя данные по каждому сообщению с упоминанием спортсмена были сложены.

В 2021 году лидером рейтинга по упоминаемости был футболист Артем Дзюба. Фамилия нападающего была упомянута в 105 834 сообщениях.

Дарья Коршунова
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