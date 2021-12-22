Назван самый упоминаемый в СМИ российский спортсмен по итогам года

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом по итогам 2021 года. Об этом сообщает «Медиалогия».

Фамилия футболиста фигурирует в 105 834 сообщениях. Второе место в рейтинге занял боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Его упомянули 63 807 раз. На третьей строчке расположился теннисист Даниил Медведев (62 261).

Самой упоминаемой спортсменкой названа Елизавета Туктамышева. Фигуристка разместилась на 13-й позиции в общем рейтинге с результатом 35 233 упоминания. Всего в списке присутствуют 30 атлетов. Замыкает его еще одна фигуристка — Алена Косторная (24 054).

Дзюба в 2021 году в третий раз подряд выиграл чемпионат России с «Зенитом», выступил с национальной командой на чемпионате Европы, а затем отказался от вызова в сборную. Форвард также вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.