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14:41, 23 декабря 2022Спорт

Легионер клуба РПЛ рассказал о страхе родственников из-за переезда в Россию

Голландский футболист «Урала» Рай Влут заявил, что семья боялась отпускать его в Россию
Рай Влут

Рай Влут. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Голландский нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Рай Влут рассказал о страхе родственников из-за переезда в Россию. Его слова приводит Sport24.

Легионер заявил, что не все в его семье были рады его решению переехать в Екатеринбург, однако поверили мнению голландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, успокоившего их. «Многие боялись отпускать меня в Россию одного. С тяжелым сердцем они приняли ситуацию», — подчеркнул 27-летний футболист.

Влут перешел в «Урал» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел восемь матчей за команду и отличился двумя забитыми мячами. Контракт футболиста с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года.

В ноябре костариканский полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, что на родине Россию называли невероятно холодной страной, в которой постоянно пьют водку. Латиноамериканец заявил, что на самом деле страна оказалась гостеприимной.

Анастасия Борисова
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