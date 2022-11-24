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22:10, 24 ноября 2022Спорт

Латиноамериканец из клуба РПЛ развенчал стереотипы о жизни в России

Футболист «Оренбурга» Марин заявил, что в Коста-Рике Россию называли холодной страной
Джимми Марин

Джимми Марин. Фото: Артем Гусев / Wikimedia

Костариканский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбурга» Джимми Марин развенчал стереотипы о жизни в России. Его слова приводит Sport24.

Футболист рассказал, что на родине Россию называли невероятно холодной страной, в которой постоянно пьют водку. Латиноамериканец заявил, что на самом деле страна оказалась гостеприимной. «С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравится Россия и Оренбург», — подчеркнул он.

Марин подписал контракт с «Оренбургом» в июле 2022 года. На его счету 15 матчей за команду, в которых он отличился шестью голами. Футболист был включен в состав сборной Коста-Рики на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

19 ноября полузащитник немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал о совете отца при переезде в Москву. Футболист заявил, что отец призывал его не верить стереотипам, так как в России никто не обращает внимания на цвет кожи.

Анастасия Борисова
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